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Агент Морелоса сообщил об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака»

Дата публикации: 21-08-2023

Мартин Каманьо, работающий с Альфредо Морелосом, дал комментарии на тему возможного трансфера колумбийца в клуб РПЛ.

«Переезд Морелоса в Россию по-прежнему возможен. К игроку есть интерес не только со стороны «Спартака» и «Зенита», но и других российских команд», - приводит слова Каманьо издание «Sport24».

В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Рейнджерс», в составе которого он забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач в 45 встречах. В июне его соглашение с «джерс» истекло. Стороны не договорились по новому контракту, в итоге Морелос ушел из шотландского клуба как свободный агент.

Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца равняется 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

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