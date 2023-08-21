Агент Морелоса сообщил об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Спартака»

Дата публикации: 21-08-2023

Мартин Каманьо, работающий с Альфредо Морелосом, дал комментарии на тему возможного трансфера колумбийца в клуб РПЛ.



«Переезд Морелоса в Россию по-прежнему возможен. К игроку есть интерес не только со стороны «Спартака» и «Зенита», но и других российских команд», - приводит слова Каманьо издание «Sport24».



В прошлом сезоне нападающий защищал цвета «Рейнджерс», в составе которого он забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач в 45 встречах. В июне его соглашение с «джерс» истекло. Стороны не договорились по новому контракту, в итоге Морелос ушел из шотландского клуба как свободный агент.



Рыночная стоимость 27-летнего колумбийца равняется 6 млн евро (согласно Transfermarkt.de).