Защитник «Севильи» и сборной Аргентины перейдет в «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 21-08-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация о скором переходе Гонсало Монтьеля, принадлежащего «Севилье», в «Ноттингем Форест».



Инсайдер уточнил, что переговоры по трансферу 26-летнего аргентинца находятся в завершающей стадии. В ближайшее время стороны могут закрыть сделку. По условиям личного соглашения с правым защитником «Ноттингем» уже договорился. За переход Монтьеля англичане заплатят порядка 11 млн евро. Медосмотр футболиста состоится 21-го августа, после чего о трансфере будет объявлено официально.



В прошлом сезоне Монтьель провел за «Севилью» 43 встречи, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Трудовые отношения защитника с испанской командой рассчитаны до середины 2026 года.