«Кристал Пэлас» нацелился на вратаря «МЮ»

Дата публикации: 21-08-2023

«Кристал Пэлас» прорабатывает вариант с подписанием Дина Хендерсона, контрактом которого владеет «Ман Юнайтед». Сообщается, что клуб намерен арендовать голкипера, включив в соглашение опцию выкупа.



Хендерсон является воспитанником «манкунианцев». За основу «МЮ» вратарь дебютировал в сентябре 2020 года. Однако выиграть конкуренцию у Де Хеа ему не удалось. Всего в активе Дина 29 поединков за «красных дьяволов».



В сезоне 2022/2023 Хендерсон защищал цвета «Ноттингем Форест» в рамках арендного соглашения. На счету кипера 20 встреч (6 «сухих» матчей).



Контракт Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» действует до середины 2025 года. Ориентировочная стоимость 26-летнего англичанина составляет € 18 млн («Transfermarkt»).



Источника – «The Sun».