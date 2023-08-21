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Ольмо отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити»

Дата публикации: 21-08-2023

Дани Ольмо, контрактом которого владеет «РБ Лейпциг», ответил на вопрос о возможном переходе в «Ман Сити». Ранее ряд источников сообщили об интересе к нему со стороны «горожан».

«Я прилагаю максимум усилий для выполнения задач «Лейпцига» в Лиге чемпионов, Кубке Германии и Бундеслиге. «Менчестер Сити» – большая клуб. Туда уже перешел Йошко Гвардиол, но мне комфортно здесь», - публикует заявление Ольмо «Bild».

В составе «быков» атакующий полузащитник находится с 2020 года. В стартовавшем сезоне в активе 25-летнего испанца 2 встречи с 4 забитыми мячами. В Суперкубке Германии футболист отметился хет-триком в игре против «Баварии».

Рыночный ценник на Ольмо составляет 40 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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