ПСВ арендовал Деста у «Барселоны»

Дата публикации: 21-08-2023

«Барселона» официально объявила о переходе защитника Серджиньо Деста на правах аренды в ПСВ.



Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года. При этом нидерландский гранд может активировать опцию выкупа. В этом случае «сине-гранатовые» оставят за собой процент от следующей продажи футболиста.



Ранее запрос об аренде Деста, контракт которого с «Барсой» действует еще два года, делал берлинский «Унион».



Защитник перешел в каталонский клуб из «Аякса» в 2020 году. За «Барселону» он в общей сложности провел 72 матча (56 в основе), забил 3 гола, отдал 4 ассиста.



В минувшем сезоне игрок находился в аренде в «Милане» (14 матчей).



Кроме того, на счету 22-летнего Деста 26 поединков, 2 гола и 4 результативных паса в составе сборной США.