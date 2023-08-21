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ПСВ арендовал Деста у «Барселоны»

Дата публикации: 21-08-2023

«Барселона» официально объявила о переходе защитника Серджиньо Деста на правах аренды в ПСВ.

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года. При этом нидерландский гранд может активировать опцию выкупа. В этом случае «сине-гранатовые» оставят за собой процент от следующей продажи футболиста.

Ранее запрос об аренде Деста, контракт которого с «Барсой» действует еще два года, делал берлинский «Унион».

Защитник перешел в каталонский клуб из «Аякса» в 2020 году. За «Барселону» он в общей сложности провел 72 матча (56 в основе), забил 3 гола, отдал 4 ассиста.

В минувшем сезоне игрок находился в аренде в «Милане» (14 матчей).

Кроме того, на счету 22-летнего Деста 26 поединков, 2 гола и 4 результативных паса в составе сборной США.

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