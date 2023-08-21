«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю «Бенфики»

Дата публикации: 21-08-2023

«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером Одиссеасом Влаходимосом, выступающим за «Бенфику», о чем передает Фабрицио Романо.



Сообщается, что грек для английского клуба – первый выбор на позицию резервного стража ворот в том случае, если «Олд Траффорд» покинет Дин Хендерсон (у него есть варианты с «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест»).



Напомним, Влаходимос внезапно выпал из заявки «Бенфики» на матч второго тура чемпионата Португалии. В итоге сыграл молодой Самуэль Суареш. По слухам, у греческого футболиста конфликт с главным тренером «орлов» Роджером Шмидтом.



«МЮ» летом расстался с многолетним первым номером Давидом Де Хеа. Взамен «красные дьяволы» приобрели у «Интера» Андре Онана.



29-летний Влаходимос пришел в «Бенфику» из «Панатинаикоса» в 2018 году. Пять лет он был основным кипером лиссабонцев, проведя в общей сложности 225 матчей.