«Ливерпуль» приблизился к трансферу звезды ЧМ-2022

Дата публикации: 21-08-2023

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат может продолжить карьеру в чемпионате Англии.



Почти год ходят слухи о будущем этого игрока. После ЧМ-2022 стало очевидно, что «Фиорентине» не удастся удержать одного из своих лидеров. Остается только выторговать как можно больше денег.



В разное время сообщалось об интересе к Амрабату со стороны клубов из Саудовской Аравии, а также «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед». Именно «манкунианцев» считали фаворитом в борьбе за 27-летнего хавбека.



«Ливерпуль» вмешался в процесс и постарается оперативно закрыть трансфер. Главный тренер «красных» Юрген Клопп лично звонил Амрабату, объяснив, почему его роль будет ключевой несмотря на подписание Мак Аллистера, Собослая и Эндо. Софьяну такой подход понравился, сообщает «ViolaNews».



Портал Transfermarkt.de оценивает опорника в 30 000 000 евро.