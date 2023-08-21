«Ланс» перехватил трансферную цель «Челси»

Дата публикации: 21-08-2023

Нападающий молодежной сборной Франции Элье Ваи решил остаться на родине. Воспитанник «Монпелье» находился на радарах «Челси», предлагавшего за 20-летнего центрфорварда около 30 миллионов евро. Впрочем, лондонцы не смогли осуществить этот трансфер.



Элье Ваи перешел в «Ланс» за все те же € 30 млн. Контракт рассчитан на пять сезонов, сообщает официальный сайт «кроваво-золотых». В новой команде Ваи должен компенсировать потерю перебравшегося в «Лейпциг» Лоиса Опенда.



Напомним, что «Ланс» стал сенсацией в прошлом сезоне. Под руководством Франка Эза этот скромный клуб сумел финишировать вторым в чемпионате Франции и впервые за 20 лет пробился в Лигу чемпионов.



Ваи в минувшей кампании сыграл за «Монпелье» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и добавил к ним 6 результативных передач.