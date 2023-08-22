1xBet предлагает приветственный бонус до 1500 евро на казино

Дата публикации: 22-08-2023

Болельщики, которые хотят побеждать здесь и сейчас, могут хорошо зарабатывать с играми казино на 1xBet. Делать это можно уже на старте, ведь приветственный пакет для новичков у 1xBet составляет до 1500 евро.

Чтобы получить его, надо выполнить 3 условия:

Зарегистрироваться на 1xBet Внести все анкетные данные и активировать номер телефона Сделать первый депозит от 10 евро

Бонус начисляется на бонусный счет сразу после внесения первого депозита. А самое лучшее, что приветственный бонус доступен и для второго, третьего и четвертого депозитов! Каждый из них должен составлять от 15 евро, но и суммы, которые можно получить, растут с каждым разом.

Максимальный бонус равен:

на 1-й депозит - 100% и до 300 евро;

на 2-й депозит - 50% и до 350 евро;

на 3-й депозит - 25% и до 400 евро;

на 4-й депозит - 25% и до 450 евро.





Также новичкам доступны фриспины - бесплатные прокрутки популярных игр, где можно выиграть весьма серьезные суммы. Большой выбор игр, гибкая система ставок и приятный интерфейс раздела с каждым днем привлекают все больше игроков, которые хотят хорошо заработать.

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