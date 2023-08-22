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ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»

Дата публикации: 22-08-2023

ЦСКА официально подтвердил, что Бахтиёр Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа».

«Зайнутдинов перешел в «Бешикташ»! Он сыграл за ЦСКА в 82 встречах, отметившись 7 забитыми мячами. За период, проведенный в команде, он запомнился самоотдачей, универсальностью и моральными качествами! Успехов, Баха! Будем скучать по тебе!», - такие слова адресовала пресс-служба «армейцев» в адрес Зайнутдинова.

Ранее ряд источников писали, что за своего хавбека ЦСКА получит 5 млн евро. Также москвичи смогут рассчитывать на 15% от суммы последующей продажи футболиста.

«Красно-синие» приобрели Зайнутдинова у «Ростова» 3 года назад. Его трансфер обошелся клубу в 2 000 000 евро. В сезоне 2023/2024 Бахтиёр забил 1 гол и сделал 1 ассист в 5 играх за команду Владимира Федотова.

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