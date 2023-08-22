«Рома» близка к покупке форварда «Аталанты» Сапаты

Дата публикации: 22-08-2023

Переговоры по трансферу Дувана Сапаты находятся в завершающей стадии. В скором времени форварда «Аталанты» может приобрести «Рома». Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.



Журналист отметил, что колумбиец станет полноценным игроком римской команды. В трансферные планы «Ромы» входит подписание Сапаты текущим летом. «Джаллоросси» также надеются заполучить Маркоса Леонардо из «Сантоса». Однако его переход клуб рассчитывает оформить в январе.



Ранее ряд источников писали, что за Сапату «Роме» придется заплатить порядка 10 000 000 евро с учетом бонусов.



В минувшем сезоне на счету 32-летнего колумбийца 2 забитых мяча и 5 голевых пасов в 27 встречах за «Аталанту». Его соглашение с бергамасками истекает в июне 2025 года.