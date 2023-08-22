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Гендиректор «Интера»: Алексис Санчес может вернуться в наш клуб

Дата публикации: 22-08-2023

Джузеппе Маротта, занимающий должность гендиректора «Интера», рассказал, что Алексис Санчес, ранее выступавший за миланцев, хотел бы вновь оказаться в команде.

«Санчесу хочется вернуться. Он послал ясные сигналы о намерении вновь стать игроком «Интера», это действительно так», - цитирует Маротту инсайдер Фабрицио Романо.

Цвета миланцев Санчес защищал в 2019-2022 годах. В составе «Интера» он стал чемпионом Серии А, а также обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Всего в его активе 109 игр за «нерадзурри» (20 забитых мячей, 23 ассиста).

Прошлый сезон центрфорвард провел в составе «Марселя», где в 44 встречах отличился 18 раз. В настоящий момент 34-летний Алексис пребывает в ранге свободного агента.

В начале августа СМИ писали, что Санчес может продолжить карьеру в «Барселоне».

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