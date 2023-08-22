«Спартак» объявил о переходе защитника Бабича

Дата публикации: 22-08-2023

«Спартак» пополнился Срджаном Бабичем, ранее выступавшим за «Альмерию». Информация появилась на сайте «красно-белых». Соглашение серба с московской командой рассчитано на 3 года. В «Спартаке» защитник выбрал себе 6-й номер.



Ранее в СМИ появились подробности трансфера Бабича. Сообщалось, что за центрбека «Альмерии» боссы российского гранда заплатят порядка 5 000 000 евро. В новом клубе серб будет ежегодно получать € 1,5 млн.



Бабич, являющийся воспитанником «Войводины», перешел в «Альмерию» прошлым летом из «Црвены Звезды». Сумма трансфера составила 1,1 млн евро. В минувшем сезоне он выходил на поле в 34 играх Ла Лиги (3 гола).



Рыночный ценник на 27-летнего футболиста составляет 3,5 млн евро («Transfermarkt»).