«Аль-Ахли» нацелился на подписание Де Пауля

Дата публикации: 22-08-2023

«Аль-Ахли» начал переговоры с «Атлетико» по трансферу Родриго де Пауля. Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.



Журналист сообщил, что центральный полузащитник «матрасников» стал основной целью саудовской команды после того, как ей не удалось заполучить Петра Зелиньски. Сделку вряд ли удастся закрыть быстро. Тем не менее в «Аль-Ахли» решительно настроены оформить переход 29-летнего игрока «Атлетико» до закрытия летнего трансферного окна.



В декабре 2022 года Де Пауль стал чемпионом мира вместе с аргентинской сборной.



За «Атлетико» в сезоне 2022/2023 хавбек провел 38 игр, отметившись в них 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.



Transfermarkt.de оценивает Де Пауля в 40 млн евро.