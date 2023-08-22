«The Sun»: «Зенит» купит аргентинского вингера за 14 млн евро

Дата публикации: 22-08-2023

По информации издания «The Sun», «Зенит» подпишет Бенхамина Рольхейсера, принадлежащего «Эстудиантесу».



Петербуржцы близки к завершению переговоров по переходу вингера. Для аргентинской команды предложение является настолько выгодным, что клуб вряд ли от него откажется. За Рольхейсера «Зенит» готов выложить € 14 000 000.



К 23-летнему исполнителю также есть интерес со стороны «Шеффилда», «Бернли» и «Ньюкасла». Однако команда Сергея Семака является фаворитом в споре за Бенхамина.



В футболке «Эстудиантеса» Рольхейсер провел 39 встреч (12 голов, 5 результативных пасов).



Трудовые отношения вингера с клубом истекают в 2025 году. Ориентировочная стоимость игрока равняется 3 млн евро (Transfermarkt.de).