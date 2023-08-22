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«Челси» подпишет сербского голкипера Петровича

Дата публикации: 22-08-2023

«Челси» подпишет голкипера «Нью-Инглэнд Революшн» Джордже Петровича, сообщает «Sky Sports».

«Синие» заплатят клубу МЛС 12,5 миллионов фунтов гарантированно плюс 1,5 млн фунтов в виде дополнительных бонусов. Футболист пройдет медосмотр в течение недели.

23-летний игрок сборной Сербии провел 25 поединков за «Нью-Инглэнд» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 29 мячей, 8 матчей отстояв «на ноль».

Ранее «Челси» оформил трансфер вратаря «Брайтона» Роберта Санчеса. При этом «аристократы» отпустили Кепу Аррисабалагу в аренду в мадридский «Реал» до конца сезона.

«Челси» набрал одно очко в двух стартовых турах АПЛ. В следующем матче команда Маурисио Почеттино примет «Лутон» 25 августа.

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