«Ман Сити» согласовал трансфер Доку за 60 млн евро

Дата публикации: 22-08-2023

«Манчестер Сити» согласовал трансфер вингера «Ренна» Жереми Доку за 60 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что «горожане» добились согласия на переход самого игрока. Первая часть медицинских тестов бельгийца запланирована на среду.



21-летний Доку перешел в «Ренн» из «Андерлехта» в 2020 году. Сумма сделки составила 26 000 000 евро. За французский клуб он сыграл в сумме 92 поединка, забил 12 голов, отдал 10 результативных передач. В составе сборной Бельгии вингер ездил на Евро-2020 (2 матча, 1 ассист) и ЧМ-2022 (1 матч).



«Манчестер Сити» одержал две победы на старте нового розыгрыша Премьер-лиги. В 3-м туре подопечные Пепа Гвардиолы встретятся с «Шеффилд Юнайтед».



Источник – «Твиттер» Фабрицио Романо.