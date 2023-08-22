Официально: «Шахтёр» подписал защитника сборной Грузии

Дата публикации: 22-08-2023

Левый защитник «Црвены Звезды» Иракли Азаров перешел в «Шахтёр». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.



Сумма трансфера не разглашается. Однако согласно информации ресурса «Transfermakt», новичок обошелся украинскому гранду в 3 миллиона евро.



21-летний фулбек сборной Грузии заключил контракт с «горняками» до 30 июня 2028 года.



Азаров начинал заниматься футболом в академии «Динамо» (Тбилиси), за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в «Динамо» (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 результативны пасов). С сезона-2022/23 защищал цвета белградской «Црвены Звезды» (26 встреч, 3 ассиста).



Кроме того, Иракли является Чемпионом Грузии (2019, 2020, 2021) и чемпионом Сербии (2022/23).



В его активе также 12 поединков за национальную сборную Грузии.