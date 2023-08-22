«Бавария» и «МЮ» проявляют интерес к Верратти

Дата публикации: 22-08-2023

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти попал в сферу интересов «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». 30-летний итальянец не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике и может покинуть команду этим летом. Об этом информирует «L'Equipe».



В услугах Верратти также заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Однако ни одному из саудовских клубов пока не удалось согласовать с «Пари Сен-Жермен» условия трансфера.



Верратти стал игроком французского гранда летом 2012 года. На счету итальянца более 400 поединков за «красно-синих». В текущем сезоне хавбек не был включен в заявку команды на стартовые матчи Лиги 1.



Действующий трудовой договор Марко с «ПСЖ» в силе до 30.06.2026. Согласно «Transfermakt», ориентировочная стоимость футболиста – 40 млн евро.