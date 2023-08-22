01:53 ()
Свернуть список

«Бавария» и «МЮ» проявляют интерес к Верратти

Дата публикации: 22-08-2023

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти попал в сферу интересов «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». 30-летний итальянец не входит в планы главного тренера парижан Луиса Энрике и может покинуть команду этим летом. Об этом информирует «L'Equipe».

В услугах Верратти также заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Однако ни одному из саудовских клубов пока не удалось согласовать с «Пари Сен-Жермен» условия трансфера.

Верратти стал игроком французского гранда летом 2012 года. На счету итальянца более 400 поединков за «красно-синих». В текущем сезоне хавбек не был включен в заявку команды на стартовые матчи Лиги 1.

Действующий трудовой договор Марко с «ПСЖ» в силе до 30.06.2026. Согласно «Transfermakt», ориентировочная стоимость футболиста – 40 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close