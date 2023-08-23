«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, «Вест Хэм» ранее просил более 100 млн евро
«Ман Сити» отказался от покупки Лукаса Пакета, принадлежащего «Вест Хэму». Лондонцы просили за своего хавбека порядка 110 млн евро. Информацию разместил в «Twitter» Фабрицио Романо.
Инсайдер рассказал, что «Сити» пытается найти другой вариант в центр полузащиты, трансфер бразильца не рассматривается уже давно. О причинах подобного решения не сообщается.
Ранее СМИ писали, что финансовая сторона сделки не была проблемой для «горожан». При этом самого Пакета подозревали в махинациях на ставках. В английской футбольной ассоциации выяснили, что родственники футболиста делали ставки на игры, в которых он участвовал.
С «Вест Хэмом» Пакета связан контрактом до лета 2027 года. В прошлом сезоне Лукас забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 встрече за «молотобойцев».