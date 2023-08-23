«Манчестер Сити» отказался от трансфера Пакета, «Вест Хэм» ранее просил более 100 млн евро

Дата публикации: 23-08-2023

«Ман Сити» отказался от покупки Лукаса Пакета, принадлежащего «Вест Хэму». Лондонцы просили за своего хавбека порядка 110 млн евро. Информацию разместил в «Twitter» Фабрицио Романо.



Инсайдер рассказал, что «Сити» пытается найти другой вариант в центр полузащиты, трансфер бразильца не рассматривается уже давно. О причинах подобного решения не сообщается.



Ранее СМИ писали, что финансовая сторона сделки не была проблемой для «горожан». При этом самого Пакета подозревали в махинациях на ставках. В английской футбольной ассоциации выяснили, что родственники футболиста делали ставки на игры, в которых он участвовал.



С «Вест Хэмом» Пакета связан контрактом до лета 2027 года. В прошлом сезоне Лукас забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 41 встрече за «молотобойцев».