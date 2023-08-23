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«Локомотив» продлил контракты с Карпукасом и Морозовым

Дата публикации: 23-08-2023

На сайте «Локомотива» появилась информация о пролонгации сотрудничества с Артёмом Карпукасом и Евгением Морозовым.

С Карпукасом клуб подписал соглашение до лета 2027 года. Морозов заключил с «железнодорожниками» новый договор до июня 2026 года.

Карпукас обучался футболу в академии «Локомотива». В завершившемся сезоне на его счету 35 встреч в составе московской команды (2 забитых мяча, 1 голевая передача). Рыночная стоимость 21-летнего опорника составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).

Морозов также воспитывался в структуре «красно-зеленых». В прошлом сезоне в его активе 30 игр за «Локо» (2 гола, 1 результативный пас). Рыночный ценник на 22-летнего защитника равняется 1 млн евро.

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