«Локомотив» продлил контракты с Карпукасом и Морозовым

Дата публикации: 23-08-2023

На сайте «Локомотива» появилась информация о пролонгации сотрудничества с Артёмом Карпукасом и Евгением Морозовым.



С Карпукасом клуб подписал соглашение до лета 2027 года. Морозов заключил с «железнодорожниками» новый договор до июня 2026 года.



Карпукас обучался футболу в академии «Локомотива». В завершившемся сезоне на его счету 35 встреч в составе московской команды (2 забитых мяча, 1 голевая передача). Рыночная стоимость 21-летнего опорника составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).



Морозов также воспитывался в структуре «красно-зеленых». В прошлом сезоне в его активе 30 игр за «Локо» (2 гола, 1 результативный пас). Рыночный ценник на 22-летнего защитника равняется 1 млн евро.