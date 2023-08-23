Ярошик покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Дата публикации: 23-08-2023

В «Оренбурге» попрощались с Иржи Ярошиком. В клубе сообщили, что специалист покинул команду в связи с семейными обстоятельствами. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.



«Оренбург» выражает благодарность Иржи, желает крепкого здоровья его семье и успехов в будущей карьере!», - такими словами в клубе попрощались с тренером.



О скорой отставке Ярошика первым сообщил «Чемпионат».



Чешский специалист встал у руля «Оренбурга» в июне 2023 года. В 7 встречах под руководством Иржи команда проиграла 5 раз. В РПЛ «сине-белые» добились всего 1 ничьей в 5 играх и с 1 набранным очком располагаются на последней строчке в турнирной таблице.



В сезоне 2022/2023 «Оренбург» тренировал Марцел Личка, летом возглавивший «Динамо».