ЦСКА объявил о подписании чилийского форварда Давилы

Дата публикации: 23-08-2023

ЦСКА пополнился Виктором Дáвилой. Информацией поделилась пресс-служба «армейцев». Экс-форвард «Леона» заключил с московской командой соглашение на 4 года. Контрактом предусмотрена возможность пролонгации еще на 1 год.



Подробности предстоящего перехода ранее появились в «Telegram» Ивана Карпова. Из-за санкций, наложенных на российские банки, «красно-синим» придется перевести рубли в дирхамы и отправить их сначала в ОАЭ, там деньги будут сконвертированы в евро. Следующим пунктом назначения станет Венесуэла, где вновь предстоит обмен евро-доллары и пересылка в Чили, а потом – в Мексику. Сообщалось, что чилиец получит деньги от ЦСКА и сможет выкупить свой контракт у «Леона» за 5 млн долларов.



Цвета «Леона» Дáвила защищает с января 2021 года. За мексиканскую команду в минувшем сезоне нападающий провел 40 встреч, в которых отличился 13 раз и отдал 4 результативных паса.



Ориентировочный ценник на 25-летнего чилийца составляет 5,5 млн евро («Transfermarkt»).