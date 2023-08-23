В «Реале» посмеялись над ценником Мбаппе – мадридцы не заплатят больше 175 млн евро

Дата публикации: 23-08-2023

Ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «El Debate», сообщил, что «Реал» не собирается выкупать Килиана Мбаппе за сумму, которую хочет получить «ПСЖ». В клубе посмеялись над ценником на форварда.



«Сливочные» не готовы платить за француза больше 175 млн евро с учетом бонусных выплат. Ожидается, что базовое предложение мадридцев и вовсе составит 130 млн евро.



Ранее ряд источников писали, что парижане согласны расстаться со своей звездой за 250 000 000 евро.



Текущее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает следующим летом. Стороны пока не продлили сотрудничество. В сезоне 2023/2024 форвард провел за клуб 1 встречу, забив в ней 1 мяч.



Transfermarkt.de оценивает Мбаппе в € 180 млн.