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В «Реале» посмеялись над ценником Мбаппе – мадридцы не заплатят больше 175 млн евро

Дата публикации: 23-08-2023

Ресурс «Goal», указывая в качестве источника информации «El Debate», сообщил, что «Реал» не собирается выкупать Килиана Мбаппе за сумму, которую хочет получить «ПСЖ». В клубе посмеялись над ценником на форварда.

«Сливочные» не готовы платить за француза больше 175 млн евро с учетом бонусных выплат. Ожидается, что базовое предложение мадридцев и вовсе составит 130 млн евро.

Ранее ряд источников писали, что парижане согласны расстаться со своей звездой за 250 000 000 евро.

Текущее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает следующим летом. Стороны пока не продлили сотрудничество. В сезоне 2023/2024 форвард провел за клуб 1 встречу, забив в ней 1 мяч.

Transfermarkt.de оценивает Мбаппе в € 180 млн.

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