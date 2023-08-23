«Аль-Иттихад» предложил за Салаха более 90 млн евро

Дата публикации: 23-08-2023

«Аль-Иттихад» сделал предложение свыше 90 миллионов евро за вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Такой информацией поделился журналист Руди Галетти.



Ранее «красные», в частности главный тренер Юрген Клопп, отвергали идею продажи игрока. Сообщалось, что саудовский клуб предлагал 70 000 000 евро за египтянина. Если «Ливерпуль» примет новое предложение, трансфер Салаха станет рекордным в истории Саудовской про-лиги.



Контракт Салаха с «мерсисайдцами», за который 31-летний футболист выступает с 2017 года, рассчитан еще на два сезона. В прошлом сезоне он отыграл 51 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.



Летом «Аль-Иттихад» оформил переходы полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема. Также клуб подписал экс-хавбека «Ливерпуля» Фабиньо.