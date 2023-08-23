«Бавария» покупает израильского вратаря Переца

Дата публикации: 23-08-2023

«Бавария» договорилась о переходе израильского голкипера Даниэля Переца.



По данным журналиста Фабрицио Романо, мюнхенцы заплатят за игрока «Маккаби Тель-Авив» 5 000 000 евро плюс бонусы. 23-летний страж ворот подпишет контракт на пять лет. Перец сыграет свой последний матч за «Маккаби», после чего в конце недели отправится в Германию на медосмотр и завершение сделки.



Даниэль в прошедшем сезоне провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, пропустив 32 мяча. Нынешним летом на счету кипера сборной Израиля четыре матча за «Маккаби» в квалификации Лиги конференций. Чемпионат Израиля еще не стартовал.



Напомним, многолетний первый номер «Баварии» Мануэль Нойер остается вне игры минимум до 2024 года. «Красные» также продали в «Интер» Яна Зоммера. Основным вратарем мюнхенцев в осенней части сезона станет 35-летний Свен Ульрайх.