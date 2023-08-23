«Динамо» Киев претендует на защитника Аанеба

Дата публикации: 23-08-2023

«Динамо» (Киев) ведет переговоры с центральным защитником Исмаэлем Аанеба, находящимся в статусе свободного агента Источник информации – «L'Equipe».



24-летним игроком также интересуются «Мальорка», «Лас-Пальмас» и «Ференцварош». Сообщается, что украинский гранд ближе других конкурентов к тому, чтобы заключить сделку с французом.



Аанеба ранее выступал за «Страсбур», а до нынешнего июля представлял цвета «Сошо». В составе последних Исмаэль провел 30 матчей в Лиге 2 в прошедшем сезоне, отметившись одним ассистом.



Портал «Transfermarkt» оценивает центрбека в 2 000 000 евро.



«Динамо» ранее прибыло в Бухарест, где проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» 24 августа. В чемпионате Украины подопечные Мирчи Луческу набрали шесть очков в трех встречах.