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«Милан» объявил о покупке защитника «Платенсе» Пеллегрино

Дата публикации: 23-08-2023

«Милан» объявил об очередном трансфере – клуб пополнил аргентинский защитник Марко Пеллегрино, который с января 2023 года выступал за «Платенсе»: 17 матчей, 1 гол, три желтые карточки.

Сумма сделки составила 3,5 млн евро. Контракт с 21-летним футболистом подписан до 2028 года. Новичок выбрал себе 31-й номер.

Пеллегрино стал уже девятым приобретением «Милана» в это лето. Ранее «россонери» подписали голкипера «Аталанты» Марко Спортьелло, полузащитников «Челси» Рубена Лофтус-Чика и Кристиана Пулишича, экс-хавбека «Лацио» Луку Ромеро, полузащитника «АЗ» Тиджани Рейндерса, форварда «Зальцбурга» Ноа Окафора, вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе и хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу.

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