Шок дня: Бензема не нужен тренеру «Аль-Иттихада»

Дата публикации: 24-08-2023

Неожиданную новость разместил ресурс «Goal», ссылаясь на издание «Al-Sharq Al-Awsat».



Нуну Эшпириту Санту, тренирующий «Аль-Иттихад», не рассчитывает на Карима Бензема, присоединившегося к команде этим летом. Наставник считает, что француз не подходит под схему игры, которую он намерен использовать.



Источник сообщил, что португалец не просил руководство «Аль-Иттихада» заключать соглашение с Бензема. В результате между наставником и звездным нападающим появились разногласия. Так, Санту не стал назначать Бензема капитаном команды, несмотря на просьбу француза.



Французский форвард на протяжении 14 сезонов защищал цвета «Реала». Текущим летом Карим, получив выгодный контракт от «Аль-Иттихада», решил перебраться в Саудовскую Аравию.