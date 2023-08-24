ПАОК и «Лацио» не могут сойтись по деталям трансфера Маркоса Антонио

Дата публикации: 24-08-2023

«Лацио» и ПАОК продолжают обсуждать потенциальный переход хавбека римлян Маркоса Антонио.



Стороны согласовали аренду бразильца на один сезон. Разногласия возникли при оформлении дополнительных условий: «Лацио» хочет вписать в договор обязательный выкуп Маркоса за 7,5-8 миллионов евро, а греки настаивают лишь на опции выкупа игрока.



Клубы надеются найти компромисс и закрыть сделку к концу трансферного окна. Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего бразильца заинтересован «Фламенго», а также два клуба Серии А – «Салернитана» и «Сассуоло».



Маркос Антонио стал игроком «Лацио» летом 2022 года, заключив пятилетний контракт. Сделка с «Шахтёром» обошлась «орлам» в 10 млн евро. В минувшем сезоне Антонио сыграл 22 матча во всех турнирах, отличившись 1 голом и 1 ассистом.