Бонуччи может стать игроком «Униона»

Дата публикации: 24-08-2023

Центрбек «Ювентуса» Леонардо Бонуччи открыт для перехода в берлинский «Унион».



Как пишет Николо Скира, немецкий клуб уже подготовил для ветерана итальянского футбола контракт лета до 2024 года. Продолжаются переговоры по зарплате.



36-летний защитник ранее был выставлен «старой синьорой» на трансфер. Изначально его желанием было остаться в Серии А, но теперь Лео готов к переезду в Германию.



Ранее «Унион» подписал левого защитника миланского «Интера» и сборной Германии Робина Госенса.



«Железные» по итогам минувшей кампании заняли 4 место и впервые в своей истории сыграют в Лиге чемпионов. Очевидно, этот факт также повлиял на решение Бонуччи.



В новом сезоне Бундеслиги столичный клуб стартовал с разгромной победы над «Майнцем» (4:1).