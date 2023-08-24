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Бонуччи может стать игроком «Униона»

Дата публикации: 24-08-2023

Центрбек «Ювентуса» Леонардо Бонуччи открыт для перехода в берлинский «Унион».

Как пишет Николо Скира, немецкий клуб уже подготовил для ветерана итальянского футбола контракт лета до 2024 года. Продолжаются переговоры по зарплате.

36-летний защитник ранее был выставлен «старой синьорой» на трансфер. Изначально его желанием было остаться в Серии А, но теперь Лео готов к переезду в Германию.

Ранее «Унион» подписал левого защитника миланского «Интера» и сборной Германии Робина Госенса.

«Железные» по итогам минувшей кампании заняли 4 место и впервые в своей истории сыграют в Лиге чемпионов. Очевидно, этот факт также повлиял на решение Бонуччи.

В новом сезоне Бундеслиги столичный клуб стартовал с разгромной победы над «Майнцем» (4:1).

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