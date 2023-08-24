Звезда «Ман Сити» подтвердил уход из клуба – защитник поедет к Роналду

Дата публикации: 24-08-2023

Клубы из Саудовской Аравии продолжают переманивать звездных игроков из топ-чемпионатов Европы.



Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт уже в ближайшее время станет одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Футболист тепло попрощался с болельщиками команды.



«Уважаемые «горожане», сегодня я хотел поделиться с вами историей. Это длилось пять с половиной незабываемых лет. Многие воспоминания, которые я навсегда сохраню в своем сердце», – написал Ляпорт в своем Twitter-аккаунте, прикрепив видео со знаковыми моментами в составе «Сити».



По неофициальной информации, испанец подпишет трехлетний контракт с зарплатой около 20 миллионов евро за сезон. «Манчестер Сити» получит за трансфер около € 30 млн.



В 2018 году англичане выложили «Атлетику» из Бильбао за Ляпорта 65 000 000 евро. С тех пор центрдеф сыграл за команду Хосепа Гвардиолы 180 матчей, забил 12 голов и отдал 4 ассиста. Вместе с «горожанами» Эмерик стал 5-кратным чемпионом Англии и выиграл ЛЧ 2022/23.