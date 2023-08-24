«Челси» будет настаивать на трансфере Лукаку в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 24-08-2023

Центрфорварда «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку ждет ссылка на Аравийский полуостров.



По данным «talkSPORT», руководители лондонцев будут настаивать на том, чтобы 30-летний футболист продолжил карьеру в Саудовской Аравии, если он не найдет себе новую команду в Европе.



Как известно, «Челси» стремиться продать бельгийца в летнее трансферное окно, для Лукаку приоритетным вариантом является возвращение в Италию. В прошлом сезоне нападающий выступал за миланский «Интернационале» на правах аренды, где был задействован 37 матчах во всех турнирах (14 голов).



Сейчас Ромелу тренируется с молодежкой «Челси» и даже не разговаривает с наставником «синих» Маурисио Почеттино.



Как сообщалось ранее, «Рома» заинтересована в аренде Лукаку, но приоритетом для англичан является полноценный трансфер.