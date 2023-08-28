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Бывший тренер Италии Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии

Дата публикации: 28-08-2023

Роберто Манчини, еще недавно возглавлявший итальянскую сборную, теперь будет тренировать Саудовскую Аравию. Первым об этом сообщил в соцсети Николо Скира.

По данным журналиста, со специалистом заключили соглашение на 3 года. Манчини как тренер Саудовской Аравии ежегодно будет получать 20 млн евро.

Со «скуадрой адзуррой» 58-летний наставник работал с весны 2018 года. Вместе с национальной командой он завоевал золотые медали Евро-2020. В решающем поединке итальянцы победили в серии пенальти Англию. В августе 2023 года специалист неожиданно ушел из сборной, которую теперь тренирует Лучано Спаллетти.

На клубном уровне Манчини работал с «Лацио», «Интером», «Ман Сити», «Галатасараем» и «Зенитом».

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