Агент Осмаича оценил вероятность трансфера футболиста в ЦСКА

Дата публикации: 28-08-2023

Игор Глушевич, работающий с Милутином Осмаичем, прокомментировал информацию о возможном трансфере черногорца в ЦСКА.



«Мне кажется, ЦСКА согласится заплатить 5 млн евро, переход возможен», - цитирует Глушевича ресурс «РБ Спорт».



Ранее СМИ сообщали, что «армейцы» прорабатывают вопрос с трансфером Осмаича. «Кадис», владеющий правами на форварда, хочет получить за него 5 000 000 евро.



Трудовые отношения 24-летнего футболиста с испанской командой истекают следующим летом. В прошлом сезоне Осмаич на правах аренды выступал за «Визелу». В составе португальского клуба он выходил на поле в 35 играх, отличившись 8 раз и сделав 1 ассист.



Рыночный ценник на черногорца составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).