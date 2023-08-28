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Агент Осмаича оценил вероятность трансфера футболиста в ЦСКА

Дата публикации: 28-08-2023

Игор Глушевич, работающий с Милутином Осмаичем, прокомментировал информацию о возможном трансфере черногорца в ЦСКА.

«Мне кажется, ЦСКА согласится заплатить 5 млн евро, переход возможен», - цитирует Глушевича ресурс «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «армейцы» прорабатывают вопрос с трансфером Осмаича. «Кадис», владеющий правами на форварда, хочет получить за него 5 000 000 евро.

Трудовые отношения 24-летнего футболиста с испанской командой истекают следующим летом. В прошлом сезоне Осмаич на правах аренды выступал за «Визелу». В составе португальского клуба он выходил на поле в 35 играх, отличившись 8 раз и сделав 1 ассист.

Рыночный ценник на черногорца составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).

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