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Смольников объявил о завершении карьеры

Дата публикации: 28-08-2023

Игорь Смольников завершил футбольную карьеру. С июня экс-защитник российской сборной находится без клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив».

«Карьеру футболиста закончил и начал учиться на тренера. Хотел бы выразить благодарность всем, с кем в бытность футболистом меня свела судьба. Благодарю руководство, специалистов, с которыми мне довелось работать, партнеров по клубам, а также административные и медицинские подразделения команд, где выступал», - публикует заявление Смольникова ресурс «Матч ТВ».

Защитник воспитывался в структуре «Локомотива». Большую часть своей карьеры Смольников провел в «Зените», с которым 3 раза выигрывал РПЛ, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке России.

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