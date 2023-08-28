«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» договорились о трансфере Хендерсона

Дата публикации: 28-08-2023

Фабрицио Романо написал в «Twitter», что Дин Хендерсон, принадлежащий «Ман Юнайтед», станет игроком «Кристал Пэлас».



Соглашение уже подписано, а медосмотр голкипера должен завершиться до конца дня. За своего вратаря «манкунианцы» получат 23,4 млн евро. В сумму входят все бонусные выплаты. Контрактом также предусмотрен определенный процент, который «Юнайтед» получит в случае перепродажи Хендерсона.



Футболист, являющийся воспитанником «манкунианцев», минувший сезон провел в «Ноттингем Форест» в рамках арендного договора. В активе 26-летнего стража ворот 20 игр (6 матчей без пропущенных голов).



Рыночная стоимость Хендерсона составляет 18 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).