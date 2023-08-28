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Гендузи переходит в топ-клуб Серии А

Дата публикации: 28-08-2023

Маттео Гендузи продолжит карьеру в «Лацио». Фабрицио Романо сообщил в соцсети, что римлянам удалось договориться с «Марселем» по трансферу 24-летнего хавбека.

Сумма сделки составит 13 000 000 евро. Также французский клуб сможет рассчитывать еще на 5 млн евро в формате бонусов, которые будут выплачены при выполнении легкодостижимых параметров.

Переговоры по условиям личного соглашения с Гендузи еще продолжаются. Медосмотр полузащитника для «Лацио» должен состояться в начале следующей недели.

В текущем сезоне на счету Гендузи 4 встречи за «Марсель», в которых он не отметился результативными действиями. Рыночный ценник на француза составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

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