Гендузи переходит в топ-клуб Серии А

Дата публикации: 28-08-2023

Маттео Гендузи продолжит карьеру в «Лацио». Фабрицио Романо сообщил в соцсети, что римлянам удалось договориться с «Марселем» по трансферу 24-летнего хавбека.



Сумма сделки составит 13 000 000 евро. Также французский клуб сможет рассчитывать еще на 5 млн евро в формате бонусов, которые будут выплачены при выполнении легкодостижимых параметров.



Переговоры по условиям личного соглашения с Гендузи еще продолжаются. Медосмотр полузащитника для «Лацио» должен состояться в начале следующей недели.



В текущем сезоне на счету Гендузи 4 встречи за «Марсель», в которых он не отметился результативными действиями. Рыночный ценник на француза составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).