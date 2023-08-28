«Ман Сити» не оставляет попыток подписать Нунеса из «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 28-08-2023

«Манчестер Сити» готовит новое предложение «Вулверхэмптону» по трансферу португальского полузащитника Матеуса Нунеса. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо.



Сумма трансфера может составить 60 миллионов евро + бонусы. Предыдущее предложение (50+5) было отклонено «волками». Ранее чемпион Англии достиг с футболистом персонального соглашения.



25-летний португалец бразильского происхождения перешел в «Вулверхэмптон» из лиссабонского «Спортинга» в августе 2022 года. За «оранжево-черных» Матеус сыграл 39 матчей в прошлом сезоне (один гол) и два – в нынешнем.



Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. «Transfermarkt» оценивает Нунеса в 45 000 000 евро.



Напомним, трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября.