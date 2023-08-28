«Реал Сосьедад» арендовал Тирни у «Арсенала»

Дата публикации: 28-08-2023

«Реал Сосьедад» официально объявил о подписании нового игрока – левого защитника Кирана Тирни, который пришел из «Арсенала».



По данным «The Athletic», 26-летний шотландец пополнил ряды «бело-голубых» на правах аренды до конца сезона. В соглашении между сторонами нет пункта или обязательства по выкупу футболиста.



Тирни присоединился к «канонирам» летом 2019 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он был задействован тренерским штабом в 27 встречах (1 ассист).



«Реал Сосьедад» начал сезон Ла Лиги с трех ничьих и занимает место в середине таблицы. В следующем туре клуб из Сан-Себастьяна, который квалифицировался в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, сыграет против «Гранады» 2 сентября.