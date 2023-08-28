«Заря» определилась с новым главным тренером

Дата публикации: 28-08-2023

Стала известна фамилия вероятного будущего наставника луганчан.



«Новым главным тренером «Зари» может стать Валерий Кривенцов», - сказал Михаил Спиваковский в программе «ТаТоТаке».



По его информации, вопрос еще не решен на 100%, но это назначение произойдет с большой долей вероятности.



Напомним, после матча 5-го тура УПЛ против «Миная» (1:1) Ненад Лалатович заявил, что выжал из нынешней «Зари» максимум и не сможет дать команде большего, поэтому подает в отставку. Сообщалось, что и. о. главного тренера станет его ассистент Младен Бартулович.



Напомним, последним клубом Кривенцова был «Металлист 1925». 50-летний специалист ранее также работал с «Мариуполем», а также молодежными и юношескими командами «Шахтёра».