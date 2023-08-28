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«Вест Хэм» подписал звезду «Аякса» – другой клуб АПЛ пытался сорвать трансфер в последний момент

Дата публикации: 28-08-2023

«Вест Хэм» оформил трансфер Кудуса из «Аякса», сообщает официальный сайт клуба. Мохаммед подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

«Аякс» традиционно раскрыл финансовые детали. «Молотобойцы» заплатили за хавбека 43 миллиона евро сразу, а еще 3 млн амстердамцы могут получить в виде бонусов.

Как информирует «Sky Sports», неназванный клуб АПЛ попытался сорвать трансфер Кудуса, сделав «Аяксу» предложение в субботу. Однако ганец сдержал слово «Вест Хэму».

В прошлом сезоне 23-летний футболист отыграл за клуб из Нидерландов 42 матча, отличился 18 голами и 7 ассистами. Особенно ярко полузащитник выступил на групповом этапе Лиги чемпионов – 4 забитых мяча и 2результативных паса в 6 турах.

Кудус стал третьим новичком «Вест Хэма» в это межсезонье. Ранее команда Дэвида Мойеса на деньги с продажи Райса подписала Эдсона Альвареса и Джеймса Уорда-Прауса.

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