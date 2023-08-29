Получайте аванс на ставки от 1xBet!

Дата публикации: 29-08-2023

Для БК 1xBet очень важно сохранять абсолютное доверие между компанией и клиентами, а также предоставлять своим игрокам лучшие условия для ставок. Чтобы подчеркнуть это на деле, букмекер предлагает своим игрокам особое предложение - “Доверительная ставка”.

Что это?

По условиям, клиент 1xBet может запросить аванс на ставку. Он пригодится в ситуации, когда есть отличная перспектива сделать хороший спортивный прогноз и заработать на нем, но на счету недостаточно средств.

Воспользоваться предложением игрок может в случае, если уже сделал одну или несколько ставок, которые еще не были рассчитаны. На основе оценки потенциального выигрыша формируется сумма, на которую игрок может сделать следующую, доверительную ставку.

Чтобы увидеть, какая сумма аванса доступна, достаточно нажать кнопку “Узнать” в “Купоне ставок”. После этого можно ставить на понравившееся спортивное событие и ждать результата!

Как это работает?

К примеру, клиент сделал ставку $10 с коэффициентом 2. Таким образом, его потенциальный выигрыш составит $20.

Тем временем игроку доступна доверительная ставка размером в $5. Он пользуется шансом и делает прогноз с коэффициентом 3 на следующее спортивное событие.

В результате, если оба прогноза оказываются удачными, он получает выплаты по обоим купонам - и у него на счету становится $30!

Расчет производится следующим образом. $20 игрок получает благодаря первой успешной ставке; затем из выигрыша вычитается сумма аванса размером в $5, а далее к оставшимся $15 добавляется выплата по доверительной ставке - $15. Итого на счету игрока - $30.

1xBet всегда готов прийти на выручку и помочь сделать успешный прогноз, даже если у вас недостаточно средств. Пользуйтесь шансом делать доверительные ставки и побеждайте с надежным букмекером!