ЦСКА хотел арендовать центрального защитника «Бенфики» Жоао Виктора, но получил отказ

Дата публикации: 29-08-2023

ЦСКА пытался договориться об аренде Жоао Виктора, выступающего за «Бенфику». О возможном переходе бразильца сообщил «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



«Виктор был в числе кандидатов, рассматриваемых ЦСКА для усиления центра защиты. В клубе надеялись взять его в аренду с опцией выкупа, но получили от «Бенфики» отказ. Интерес к игроку также есть со стороны «Локомотива», - рассказал источник «Чемпионата».



Жоао Виктор может закрыть центр и правый фланг обороны. В завершившемся сезоне он находился в аренде в «Нанте». В составе французской команды бразилец провел 16 встреч, отметившись 1 результативной передачей.



Ценник на 25-летнего футболиста составляет 7 млн евро (Transfermarkt.de).