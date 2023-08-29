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«Бавария» может обменять Гравенберха в «Манчестер Юнайтед» на Мактоминея

Дата публикации: 29-08-2023

«Бавария» рассматривает вариант с подписанием Скотта Мактоминея из «МЮ».

В «Twitter» Кристиана Фалька появилась информация, что мюнхенцы надеются выкупить права на хавбека. «Манкунианцы», владеющие контрактом Мактоминея, получат в годичную аренду Райана Гравенберха, принадлежащего «Баварии». В настоящий момент стороны продолжают переговоры.

Срок действия контракта Мактоминея с командой Эрика тен Хага ограничен летом 2025 года. В текущем сезоне он провел за «красных дьяволов» всего 7 минут игрового времени. Стоимость 26-летнего опорника составляет € 25 млн (согласно Transfermarkt.de).

Соглашение Гравенберха с «Баварией» истекает в 2027 году. У голландца в стартовавшем сезоне 9 игровых минут в составе мюнхенцев. Ценник на него равняется 30 млн евро.

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