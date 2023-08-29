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«Крылья Советов» купят Толосу за 2 млн евро

Дата публикации: 29-08-2023

Иван Карпов рассказал в «Telegram», что «Крылья Советов» могут пополниться Сантьяго Толосой. За атакующего хавбека «Атлетико Тальерес» самарцы заплатят порядка 2 000 000 евро. Помимо этого, по условиям контракта аргентинская команда получит 35-процентную долю от последующей продажи футболиста.

Инсайдер отметил, что сторонам осталось согласовать заключительные детали трансфера. О переходе Толосы должны объявить во время матчей сборных в сентябре. С самарцами полузащитник заключит 4-летний контракт.

В «Крыльях Советов» пока не подтвердили трансфер 20-летнего аргентинца.

«Интерес к Толосе? Клуб ищет точечное усиление. Однако официальную информацию мы публикуем на сайте», - сообщил «Чемпионату» Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «зелено-бело-синих».

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