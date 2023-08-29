ЦСКА заплатит за защитника Капишабу 7 млн евро

Дата публикации: 29-08-2023

ЦСКА согласовал с «Ред Булл Брагантино» сделку по переходу Жуниньо Капишабы. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Вене Касагранде.



Трансфер левого защитника обойдется «красно-синим» в 6 млн евро. Сумма выплаты может увеличится еще на 1 миллион, которые предусмотрены различными бонусами. Помимо этого, «Брагантино» сможет рассчитывать на 10% от стоимости перепродажи Капишабы. По условиям сделки москвичи получат 100% прав на игрока.



Соглашение фулбека с ЦСКА будет рассчитано на 4 года.



Для Капишабы «армейцы» будут первым клубом из Европы. Прежде он защищал цвета только бразильских команд. В нынешнем сезоне на счету футболиста 41 игра за «Брагантино» (3 забитых мяча, 4 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Капишабу в 1,3 млн евро.