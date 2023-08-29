Экс-форвард «Зенита» может перейти в «Вест Хэм»

Дата публикации: 29-08-2023

Юри Алберто, ранее защищавший цвета «Зенита», может переехать в Англию.



Дармеш Шет сообщил в «Twitter», что права на игрока «Коринтианса» до закрытия летнего трансферного окна хочет выкупить «Вест Хэм Юнайтед». Тим Стейдтен, занимающий должность технического директора лондонцев, отправился на переговоры по сделке в Бразилию. Сам футболист не против переезда в Лондон.



В качестве альтернативы Алберто «молотобойцы» рассматривают Юссефа Эн-Несири из «Севильи». По данному трансферу стороны продолжают переговоры.



«Зенит», в составе которого Алберто выступал во второй части сезона 2021/2022, сохранил за собой 50% прав на форварда, потому в случае его перепродажи петербуржцы смогут рассчитывать на половину от суммы сделки.