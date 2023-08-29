«Челси» выбирает между Рафиньей, Ферраном Торресом и Смит-Роу
Дата публикации: 29-08-2023
Саймон Джонс информирует, что «Челси» не собирается завершать трансферную кампанию. Лондонцы рассматривают сразу 3 игроков в качестве усиления линии нападения.
«Пенсионеры» интересуются Ферраном Торресом и Рафиньей из «Барселоны», а также Эмилом Смит-Роу, принадлежащим «Арсеналу».
Рафинья связан контрактом с «сине-гранатовыми» до июня 2027 года. Рыночный ценник на бразильца составляет 60 млн евро (Transfermarkt.de).
Соглашение Торреса с каталонцами истекает летом 2027 года. Его стоимость равняется 30 000 000 евро.
Трудовые отношения Смит-Роу с «Арсеналом» действуют до середины 2026 года. Ценник на англичанина составляет € 35 млн (Transfermarkt.de).