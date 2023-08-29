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«Челси» выбирает между Рафиньей, Ферраном Торресом и Смит-Роу

Дата публикации: 29-08-2023

Саймон Джонс информирует, что «Челси» не собирается завершать трансферную кампанию. Лондонцы рассматривают сразу 3 игроков в качестве усиления линии нападения.

«Пенсионеры» интересуются Ферраном Торресом и Рафиньей из «Барселоны», а также Эмилом Смит-Роу, принадлежащим «Арсеналу».

Рафинья связан контрактом с «сине-гранатовыми» до июня 2027 года. Рыночный ценник на бразильца составляет 60 млн евро (Transfermarkt.de).

Соглашение Торреса с каталонцами истекает летом 2027 года. Его стоимость равняется 30 000 000 евро.

Трудовые отношения Смит-Роу с «Арсеналом» действуют до середины 2026 года. Ценник на англичанина составляет € 35 млн (Transfermarkt.de).

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