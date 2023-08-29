«МЮ» сделал запрос «Роме» по защитнику Спинаццоле

Дата публикации: 29-08-2023

«Манчестер Юнайтед» обратился к «Роме» с запросом о трансфере левого защитника Леонардо Спинаццолы.



Английский клуб остался без профильных левых беков после травм Тайрелла Маласии и Люка Шоу. В последнем туре АПЛ против «Ноттингема» (3:2) эту позицию закрывал номинально правый защитник Диогу Далот.



Сообщается, что ранее 30-летним защитником интересовался саудовский «Аль-Шабаб».



Спинаццола перешел в «Рому» из «Ювентуса» летом 2019 года. Был основным игроком клуба и сборной, однако на победном для Италии Евро-2021 он получил серьезную травму (разрыв ахилла), из-за которой пропустил почти год и на прежний уровень вернуться не сумел.



В нынешнем сезоне на счету Леонардо 2 матча (110 минут) в составе «джаллоросси».



Источник – сайт Джанлуки Ди Марцио.